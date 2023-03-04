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Черов — о ничьей с «Химками»: «Факелу» не хватило немного удачи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал ничью с «Химками» в матче 18-го тура чемпионата России. Также он поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» в 19-м туре.

«Нам не хватило немного удачи. Было несколько неплохих моментов, которые нужно было реализовать. В борьбе и инициативе у нас было небольшое преимущество, но не хватило реализации. Когда у меня возник голевой момент в первом тайме, я старался сделать навесную передачу, но мяч немножко срезался и полетел в дальний угол ворот. Я думаю, наши алжирские новички неплохо дебютировали, не выпадали из игры и помогли команде, поэтому я думаю, что с каждой игрой они будут прибавлять и все будет хорошо.

Со «Спартаком» всем играется нелегко и настраиваться на них дополнительно не нужно. У нас каждая игра будет как финал, поэтому нам без разницы «Спартак» или какая-то другая команда. Будем выходить и стараться навязать им борьбу», — цитирует Metaratings.ru Черова.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-fakela-cherov-so-spartakom-vsem-igraetsya-nelegko-nam-bez-raznicy-spartak-ili-drugaya-komanda-232579/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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