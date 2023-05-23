Чернышов считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы на серебряные медали в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что у красно-белых сейчас есть хорошие шансы на завоевание серебра в РПЛ.

«Эта победа позволяет «Спартаку» рассчитывать на нахождение в призовой тройке. В футболе все меняется. Не так давно мы обсуждали то, что «Ростов» выглядит уверенно, претендует на серебро. А сейчас южане вывалились из борьбы за медали. Сейчас для красно-белых все складывается хорошо, надо лишь выложиться в оставшихся играх. Подопечные Гильермо Абаскаля хорошие претенденты на то, чтобы занять вторую строчку. После победы над ЦСКА нельзя расслабляться. Надо серьезно отнестись к оставшимся играм», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от красно-синих на одно очко.