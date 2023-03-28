Чернышов: «Пиняев может стать лучшим футболистом в России, но корону надевать пока рано»

Российский тренер Андрей Чернышов считает, что форвард «Локомотива» и национальной команды России Сергей Пиняев может стать лучшим футболистом страны.

«Все мы люди и нуждаемся в похвале, главное не перестараться. Пиняев действительно может стать лучшим футболистом в России на долгие годы. Самое главное, чтобы игрок не потерял голову от славы. У нас есть много негативных примеров. Здесь все зависит не только от него, но и от окружения — семья, клуб, друзья изменения видят лучше нас, они должны контролировать этот процесс. Он пока ничего не добился и надо продолжать прогрессировать. Молодым ребятам свойственно иметь перепады в играх, стабильности пока тоже никто не требует, как от опытных футболистов. Он делает первые шаги в «Локомотиве» и в сборной и корону надевать пока рано», — цитирует Чернышова Legalbet.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.