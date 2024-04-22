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Сегодня, 14:44

Чернов — об ошибке Песьякова в матче со «Спартаком»: «Сергей — классный вратарь, ничего страшного не произошло»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал ошибку голкипера желто-синих Сергея Песьякова в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:1).

На 54-й минуте красно-белые забили гол после ошибки Песьякова. В итоге главный тренер ростовчан Валерий Карпин выпустил на замену Никиту Медведева.

«Неудачное действие Сергея Песьякова? У всех футболистов бывают неудачные действия. Сергей очень часто и много выручал — весной и осенью. Сергей — классный вратарь, поэтому ничего страшного не произошло. Все мы ошибаемся, не стоит конкретизировать индивидуальные ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

«Ростов» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 38 очков и расположился на четвертой строчке.

Источник: РБ Спорт
Евгений Чернов
Сергей Песьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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