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Сегодня, 15:15

Чернов назвал блюдо, которое обязательно должно быть на его новогоднем столе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о традиционной еде на своем новогоднем столе.

«На новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой, которую мама приготовила», — сказал Чернов «СЭ».

Игрок выступает за «Спартак» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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Динамо Мх – Рубин
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