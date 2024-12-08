Чернов назвал блюдо, которое обязательно должно быть на его новогоднем столе

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о традиционной еде на своем новогоднем столе.

«На новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой, которую мама приготовила», — сказал Чернов «СЭ».

Игрок выступает за «Спартак» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.