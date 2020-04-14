«Через несколько лет за старичком ухаживать придется». Карпин и его дочь зарубились в Instagram

Под новым постом в Instagram главного тренера «Ростова» Валерия Карпина оставила комментарий его 22-летняя дочь Мария. Девушка пошутила над 51-летним российским специалистом.

Ранее Карпин опубликовал видео своего гола 26-летней давности в матче против «Галатасарая» (2:1).

«О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так», — подписал видео Карпин.

«Пока еще можешь и так, через несколько лет уже не знаю, всем дочерям придется за тобой ухаживать, старичком», — написала в комментариях Мария.

«Не дождешься от вас, ухаживаний», — ответил Карпин.

«Да прям. Вот нарожали с супруго сколько! Какая-нибудь нормальная будет», — пошутила Мария.

Дочь Валерия Карпина пошутила над отцом в Instagram. Фото instagram.com

«26 лет назад я мог и так». Карпин — о своем суперголе «Галатасараю»