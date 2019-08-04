Черевченко отметил, что у "Арсенала" боевой настрой перед матчем с "Тамбовом"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Тамбовом" поделился ожиданиями от игры. Встреча начнется в 16.30 (мск).

– Какое состояние у команды?

– Удар по самолюбию был. Не скажу, что это так легко проходит. Но сейчас мало тренируемся, только на восстановлении минут 35-40 тренировка была. С ребятами разговаривал. Вроде нормально, – сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер".

– Настрой боевой?

– Конечно, как без него. Как на поле выходить.

– Планируются еще приобретения?

– Ну до 1 сентября еще время есть. Переговоры идут. Если придут к общему знаменателю – должны быть.

– Как играть с "Тамбовом"? По особенному готовились к этой команде?

– Я смотрел все игры "Тамбова". Команда боевая, не скажешь, что они вышли в высшую лигу, как будто давно уже здесь играют. Хорошо, что в лиге появляются новые команды, самобытные.

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