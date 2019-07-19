Первый видеоарбитр – Казарцев. РФС введет ВАР самостоятельно – без генерального партнера

2 июля. Лион. Использование ВАР на женском чемпионат мира по футболу. Фото REUTERS

Сегодня Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров (ВАР) в матчах чемпионата России. Весной это новшество использовалось в кубковых и стыковых играх.

– РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования ВАР во втором туре РПЛ, – сообщил президент РФС Александр Дюков. – ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций. – Прим. "СЭ") дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения ВАР. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным.

Впервые ВАР будут работать в российской премьер-лиге на матче "Динамо" – "Рубин", который состоится 21 июля на "ВТБ Арене" и начнется в 19.00.

Первым видеоарбитром в истории чемпионатов страны назначен петербуржец Василий Казарцев, его помощником – нижегородец Михаил Вилков. Есть опыт работы с видеоповторами у арбитра встречи Виталия Мешкова и резервного судьи Сергея Карасева.

Необходимо пояснить слова Дюкова, заявившего, что РФС станет интегратором системы. Изначально клубы одобрили сотрудничество с "Ростелекомом", эта компания могла стать генеральным партнером по внедрению ВАР. Ее конкурентом выступал "Матч ТВ".

В итоге, как следует из слов президента РФС, федерация решила делать все сама. Во всяком случае на этом этапе.

РФС сам будет осуществлять проект, но с помощью провайдера технологий Hawk Eye (эта компания работает с ФИФА и УЕФА), а также "Матч ТВ", осуществляющего трансляции матчей и предоставляющего "картинку". Видимо, и видеоцентр для работы ВАР РФС будет создавать самостоятельно. Где он появится, пока сказать трудно. Окончательный проект не утвержден.

А на ближайших играх премьер-лиги видеоарбитры и их ассистенты будут работать, находясь в микроавтобусах Hawk Eye, оборудованных соответствующим образом. Они же использовались нашими судьями весной.

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