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Сегодня, 22:18

Турнирная таблица РПЛ после трех туров: у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по 7 очков

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«Зенит» опережает «Спартак» и ЦСКА по дополнительным показателям.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В воскресенье, 31 июля, завершился 3-й тура чемпионата России.

После трех туров по 7 очков набрали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

3

2

1

0

9-1

7

2

Спартак

3

2

1

0

9-3

7

3

ЦСКА

3

2

1

0

7-2

7

4

Сочи

3

2

0

1

5-5

6

5

Динамо

3

1

2

0

8-4

5

6

Ростов

3

1

2

0

4-3

5

7

Химки

3

1

1

1

4-2

4

8

Ахмат

3

1

1

1

4-4

4

9

Краснодар

3

1

1

1

6-7

4

10

Крылья Советов

3

1

1

1

5-6

4

11

Оренбург

3

1

0

2

6-8

3

12

Нижний Новгород

3

0

2

1

3-6

2

13

Локомотив

3

0

2

1

3-8

2

14

Факел

3

0

2

1

6-7

2

15

Торпедо

3

0

1

2

2-8

1

16

Урал

3

0

0

3

1-8

0

В 4-м туре встречаются: 6 августа «Урал» — «Спартак», ЦСКА — «Факел», «Краснодар» — «Локомотив», «Ахмат» — «Зенит»; 7 августа «Торпедо» — «Химки», «Крылья Советов» — «Динамо», «Ростов» — «Оренбург», «Сочи» — «Нижний Новгород».

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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