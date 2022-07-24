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Сегодня, 22:16

Чемпионат России: ЦСКА — лидер РПЛ после двух туров

Читать «СЭ» в
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 24 июля, завершился 2-й тур чемпионата России по футболу.

Единственной командой, которая одержала две победы, стал ЦСКА. Команда Владимира Федотова не пропустила в двух стартовых турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

ЦСКА

2

2

0

0

5-0

6

2

Зенит

2

1

1

0

4-1

4

3

Химки

2

1

1

0

4-1

4

4

Динамо

2

1

1

0

5-1

4

5

Спартак

2

1

1

0

5-2

4

6

Крылья Советов

2

1

0

1

4-5

3

7

Сочи

2

1

0

1

3-4

3

8

Оренбург

2

1

0

1

5-4

3

9

Факел

2

0

1

1

3-4

1

10

Краснодар

2

0

1

1

3-6

1

11

Локомотив

2

0

2

0

3-3

2

12

Нижний Новгород

2

0

1

1

1-4

1

13

Ахмат

2

1

1

0

3-2

4

14

Ростов

2

0

2

0

3-3

2

15

Урал

2

0

0

2

0-5

0

16

Торпедо

2

0

0

2

1-7

0

В 3-м туре встречаются: 29 июля «Урал» — «Краснодар»;

30 июля «Факел» — «Динамо», «Зенит» — «Локомотив», «Сочи» — «Ахмат»;

31 июля «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Спартак» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Торпедо», «Ростов» — «Химки».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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11 тур
12 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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