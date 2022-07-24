Чемпионат России: ЦСКА — лидер РПЛ после двух туров
В воскресенье, 24 июля, завершился 2-й тур чемпионата России по футболу.
Единственной командой, которая одержала две победы, стал ЦСКА. Команда Владимира Федотова не пропустила в двух стартовых турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
ЦСКА
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
2
|
Зенит
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
3
|
Химки
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
4
|
Динамо
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-1
|
4
|
5
|
Спартак
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-2
|
4
|
6
|
Крылья Советов
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
7
|
Сочи
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
8
|
Оренбург
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-4
|
3
|
9
|
Факел
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
10
|
Краснодар
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-6
|
1
|
11
|
Локомотив
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
12
|
Нижний Новгород
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-4
|
1
|
13
|
Ахмат
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
14
|
Ростов
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
15
|
Урал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-5
|
0
|
16
|
Торпедо
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
В 3-м туре встречаются: 29 июля «Урал» — «Краснодар»;
30 июля «Факел» — «Динамо», «Зенит» — «Локомотив», «Сочи» — «Ахмат»;
31 июля «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Спартак» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Торпедо», «Ростов» — «Химки».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1