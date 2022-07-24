Чемпионат России: ЦСКА — лидер РПЛ после двух туров

В воскресенье, 24 июля, завершился 2-й тур чемпионата России по футболу.

Единственной командой, которая одержала две победы, стал ЦСКА. Команда Владимира Федотова не пропустила в двух стартовых турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

№ Команда И В Н П М O 1 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6 2 Зенит 2 1 1 0 4-1 4 3 Химки 2 1 1 0 4-1 4 4 Динамо 2 1 1 0 5-1 4 5 Спартак 2 1 1 0 5-2 4 6 Крылья Советов 2 1 0 1 4-5 3 7 Сочи 2 1 0 1 3-4 3 8 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3 9 Факел 2 0 1 1 3-4 1 10 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1 11 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2 12 Нижний Новгород 2 0 1 1 1-4 1 13 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4 14 Ростов 2 0 2 0 3-3 2 15 Урал 2 0 0 2 0-5 0 16 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0

В 3-м туре встречаются: 29 июля «Урал» — «Краснодар»;

30 июля «Факел» — «Динамо», «Зенит» — «Локомотив», «Сочи» — «Ахмат»;

31 июля «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Спартак» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Торпедо», «Ростов» — «Химки».