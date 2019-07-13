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Чемпионат России-2019/2020: все команды

6 июля чемпион "Зенит" и вице-чемпион, обладатель Кубка "Локомотив" открыли сезон матчем за Суперкубок на стадионе "Динамо" в Москве: команда Мурило (слева) не остановила автора дубля Сердара Азмуна, но победила сине-бело-голубых - 3:2. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" "Зенит". Фото "СЭ" "Локомотив". Фото "СЭ" "Краснодар". Фото "СЭ" ЦСКА. Фото "СЭ" "Спартак". Фото "СЭ" "Арсенал". Фото "СЭ" "Оренбург". Фото "СЭ" "Ахмат". Фото "СЭ" "Ростов". Фото "СЭ" "Урал". Фото "СЭ" "Рубин". Фото "СЭ" "Динамо". Фото "СЭ" "Крылья Советов". Фото "СЭ" "Уфа". Фото "СЭ" "Тамбов". Фото "СЭ" "Сочи". Фото "СЭ"
6 июля чемпион "Зенит" и вице-чемпион, обладатель Кубка "Локомотив" открыли сезон матчем за Суперкубок на стадионе "Динамо" в Москве: команда Мурило (слева) не остановила автора дубля Сердара Азмуна, но победила сине-бело-голубых - 3:2. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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Стартовал 28-й чемпионат России. Представляем ориентировочные составы 16 участников. Заявки еще могут измениться до закрытия трансферного окна.

Зенит

"Зенит". Фото "СЭ"
"Зенит". Фото "СЭ"

Зенит: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Локомотив

"Локомотив". Фото "СЭ"
"Локомотив". Фото "СЭ"

Локомотив: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Краснодар

"Краснодар". Фото "СЭ"
"Краснодар". Фото "СЭ"

Краснодар: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

ЦСКА

ЦСКА. Фото "СЭ"
ЦСКА. Фото "СЭ"

ЦСКА: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Спартак

"Спартак". Фото "СЭ"
"Спартак". Фото "СЭ"

Спартак: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Арсенал

"Арсенал". Фото "СЭ"
"Арсенал". Фото "СЭ"

Арсенал: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Оренбург

"Оренбург". Фото "СЭ"
"Оренбург". Фото "СЭ"

Оренбург: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Ахмат

"Ахмат". Фото "СЭ"
"Ахмат". Фото "СЭ"

Ахмат: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Ростов

"Ростов". Фото "СЭ"
"Ростов". Фото "СЭ"

Ростов: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Урал

"Урал". Фото "СЭ"
"Урал". Фото "СЭ"

Урал: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Рубин

"Рубин". Фото "СЭ"
"Рубин". Фото "СЭ"

Рубин: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Динамо

"Динамо". Фото "СЭ"
"Динамо". Фото "СЭ"

Динамо: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Крылья Советов

"Крылья Советов". Фото "СЭ"
"Крылья Советов". Фото "СЭ"

Крылья Советов: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Уфа

"Уфа". Фото "СЭ"
"Уфа". Фото "СЭ"

Уфа: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Тамбов

"Тамбов". Фото "СЭ"
"Тамбов". Фото "СЭ"

Тамбов: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Сочи

"Сочи". Фото "СЭ"
"Сочи". Фото "СЭ"

Сочи: состав, статистика, расписание матчей, результаты игр

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр, таблица переходов и все трансферы

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