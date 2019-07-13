6 июля чемпион "Зенит" и вице-чемпион, обладатель Кубка "Локомотив" открыли сезон матчем за Суперкубок на стадионе "Динамо" в Москве: команда Мурило (слева) не остановила автора дубля Сердара Азмуна, но победила сине-бело-голубых - 3:2. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"