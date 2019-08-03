09:00 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига, 4-й тур: расписание и результаты матчей

"Зенит" vs "Краснодар": будет ли новое шоу? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
"Зенит" vs "Краснодар": будет ли новое шоу? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
1
Обсудить
Новый игровой уик-энд чемпионата России.

Урал – Ростов

3 августа. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 14.00 (Матч Премьер)

Урал - Ростов

Крылья Советов – Локомотив

3 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Крылья Советов - Локомотив

Спартак – Динамо

3 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.00 (Матч Премьер)

Спартак - Динамо

Зенит – Краснодар

3 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 21.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Зенит - Краснодар

Тамбов – Арсенал

4 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Тамбов - Арсенал Т

Рубин – ЦСКА

4 августа. Казань. Стадион "Центральный". 19.00 (Матч Премьер)

Рубин - ЦСКА

Сочи – Уфа

4 августа. Сочи. Стадион "Фишт". 21.30 (Матч Премьер)

Сочи - Уфа

Ахмат – Оренбург

5 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 20.00 (Матч Премьер)

Ахмат - Оренбург

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч "Спартак" - "Динамо"?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ