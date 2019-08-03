Премьер-лига, 4-й тур: расписание и результаты матчей

Новый игровой уик-энд чемпионата России.
3 августа. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 14.00 (Матч Премьер)
3 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (Матч Премьер)
3 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.00 (Матч Премьер)
3 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 21.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)
4 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 16.30 (Матч Премьер)
4 августа. Казань. Стадион "Центральный". 19.00 (Матч Премьер)
4 августа. Сочи. Стадион "Фишт". 21.30 (Матч Премьер)
5 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 20.00 (Матч Премьер)
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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