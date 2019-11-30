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РПЛ, 18-й тур: расписание и трансляции матчей

11:15
«Зенит» примет «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ. Фото ФК «Спартак»
«Зенит» примет «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ. Фото ФК «Спартак»
«Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи 18-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» — «Уфа»
30 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».14:00 (Матч Премьер)
Судья: Васильев (Ижевск)

Крылья Советов — Уфа

«Ростов» — «Урал»
30 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».16:30 (Матч Премьер)
Судья: Сухой (Люберцы)

Ростов — Урал

«Ахмат» — «Рубин»
30 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19:00 (Матч Премьер)
Судья: Панин (Дмитров)

Ахмат — Рубин

«Сочи» — «Оренбург»
Перенесен на резервную дату.

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату

«Локомотив» — «Динамо»
1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16:30 (Матч Премьер)
Судья: Карасев (Москва)

Локомотив — Динамо

«Зенит» — «Спартак»
1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19:00 (Матч Премьер)
Судья: Мешков (Дмитров)
ВАР: Вилков (Нижний Новгород)

Зенит — Спартак

«Краснодар» — «Тамбов»
2 декабря. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 19:30 (Матч Премьер)
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
ВАР: Сухой (Люберцы)

Краснодар — Тамбов

ЦСКА — «Арсенал»
2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19:30 (Матч ТВ)
Судья: Волошин (Смоленск)

ЦСКА — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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