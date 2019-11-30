РПЛ, 18-й тур: расписание и трансляции матчей
«Крылья Советов» — «Уфа»
30 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».14:00 (Матч Премьер)
Судья: Васильев (Ижевск)
«Ростов» — «Урал»
30 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».16:30 (Матч Премьер)
Судья: Сухой (Люберцы)
«Ахмат» — «Рубин»
30 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19:00 (Матч Премьер)
Судья: Панин (Дмитров)
«Сочи» — «Оренбург»
Перенесен на резервную дату.
Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату
«Локомотив» — «Динамо»
1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16:30 (Матч Премьер)
Судья: Карасев (Москва)
«Зенит» — «Спартак»
1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19:00 (Матч Премьер)
Судья: Мешков (Дмитров)
ВАР: Вилков (Нижний Новгород)
«Краснодар» — «Тамбов»
2 декабря. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 19:30 (Матч Премьер)
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
ВАР: Сухой (Люберцы)
ЦСКА — «Арсенал»
2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19:30 (Матч ТВ)
Судья: Волошин (Смоленск)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр