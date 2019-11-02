Премьер-лига, 15-й тур: расписание и результаты матчей

«Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи 15-го тура чемпионата России: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр.

«Динамо» — «Ахмат»

Главный арбитр: Сергей Лапочкин.

2 ноября. Стадион «Динамо» (Москва, Россия). Начало — в 14:00

«Уфа» — «Локомотив»

Главный арбитр: Евгений Турбин.

2 ноября. Стадион «Нефтяник» (Уфа, Россия). Начало — в 14:00

«Сочи» — «Тамбов»

Главный арбитр: Николай Волошин.

2 ноября. Стадион «Фишт» (Сочи, Россия). Начало — в 16:30

«Зенит» — ЦСКА

Главный арбитр: Михаил Вилков.

2 ноября. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19:00

«Краснодар» — «Ростов»

Главный арбитр: Алексей Еськов.

3 ноября. Стадион «Арена Краснодар» (Краснодар, Россия). Начало — в 16:30

«Урал» — «Оренбург»

Главный арбитр: Станислав Васильев.

4 ноября. Стадион «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Начало — в 14:00

«Крылья Советов» — «Рубин»

Главный арбитр: Владислав Безбородов.

4 ноября. Стадион «Самара Арена» (Самара, Россия). Начало — в 16:30

«Спартак» — «Арсенал»

Главный арбитр: Алексей Сухой.

4 ноября. Стадион «Открытие Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19:00

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр