Премьер-лига, 15-й тур: расписание и результаты матчей
«Динамо» — «Ахмат»
Главный арбитр: Сергей Лапочкин.
2 ноября. Стадион «Динамо» (Москва, Россия). Начало — в 14:00
«Уфа» — «Локомотив»
Главный арбитр: Евгений Турбин.
2 ноября. Стадион «Нефтяник» (Уфа, Россия). Начало — в 14:00
«Сочи» — «Тамбов»
Главный арбитр: Николай Волошин.
2 ноября. Стадион «Фишт» (Сочи, Россия). Начало — в 16:30
«Зенит» — ЦСКА
Главный арбитр: Михаил Вилков.
2 ноября. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19:00
«Краснодар» — «Ростов»
Главный арбитр: Алексей Еськов.
3 ноября. Стадион «Арена Краснодар» (Краснодар, Россия). Начало — в 16:30
«Урал» — «Оренбург»
Главный арбитр: Станислав Васильев.
4 ноября. Стадион «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Начало — в 14:00
«Крылья Советов» — «Рубин»
Главный арбитр: Владислав Безбородов.
4 ноября. Стадион «Самара Арена» (Самара, Россия). Начало — в 16:30
«Спартак» — «Арсенал»
Главный арбитр: Алексей Сухой.
4 ноября. Стадион «Открытие Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19:00
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр