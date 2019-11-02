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Премьер-лига, 15-й тур: расписание и результаты матчей

09:45
«Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи 15-го тура чемпионата России: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр.

«Динамо» — «Ахмат»
Главный арбитр: Сергей Лапочкин.
2 ноября. Стадион «Динамо» (Москва, Россия). Начало — в 14:00

Динамо — Ахмат

«Уфа» — «Локомотив»
Главный арбитр: Евгений Турбин.
2 ноября. Стадион «Нефтяник» (Уфа, Россия). Начало — в 14:00

Уфа — Локомотив

«Сочи» — «Тамбов»
Главный арбитр: Николай Волошин.
2 ноября. Стадион «Фишт» (Сочи, Россия). Начало — в 16:30

Сочи — Тамбов

«Зенит» — ЦСКА
Главный арбитр: Михаил Вилков.
2 ноября. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19:00

Зенит — ЦСКА

«Краснодар» — «Ростов»
Главный арбитр: Алексей Еськов.
3 ноября. Стадион «Арена Краснодар» (Краснодар, Россия). Начало — в 16:30

Краснодар — Ростов

«Урал» — «Оренбург»
Главный арбитр: Станислав Васильев.
4 ноября. Стадион «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Начало — в 14:00

Урал — Оренбург

«Крылья Советов» — «Рубин»
Главный арбитр: Владислав Безбородов.
4 ноября. Стадион «Самара Арена» (Самара, Россия). Начало — в 16:30

Крылья Советов — Рубин

«Спартак» — «Арсенал»
Главный арбитр: Алексей Сухой.
4 ноября. Стадион «Открытие Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19:00

Спартак — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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