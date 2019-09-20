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Премьер-лига, 10-й тур: все результаты

11:35
28 апреля 2019 года. Краснодар. «Краснодар» — ЦСКА — 2:0. Фото Виталий Тимкив, "СЭ"
28 апреля 2019 года. Краснодар. «Краснодар» — ЦСКА — 2:0. Фото Виталий Тимкив, "СЭ"
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Чемпионат России продолжается после матчей первого тура группового турнира еврокубков.

«Уфа» — «Спартак»

20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник». Начало матча — в 17.30 (мск).

Уфа — Спартак

«Ахмат» — «Крылья Советов»

21 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». Начало — в 14.00 (мск).

Ахмат — Крылья Советов

«Зенит» — «Рубин»

21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». Начало — 19.00 (мск).

Зенит — Рубин

«Тамбов» — «Ростов»

21 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». Начало — в 19.00 (мск).

Тамбов — Ростов

«Оренбург» — «Локомотив»

22 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». Начало матча — в 11.30 (мск).

Оренбург — Локомотив

«Динамо» — «Сочи»

22 сентября. Москва. Стадион «Динамо». Начало матча — в 14.00 (мск).

Динамо — Сочи

«Арсенал» — «Урал»

22 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». Начало матча — в 16.30 (мск).

Арсенал Т — Урал

ЦСКА — «Краснодар»

22 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19.00 (мск).

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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