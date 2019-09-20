Премьер-лига, 10-й тур: все результаты
11:35
Чемпионат России продолжается после матчей первого тура группового турнира еврокубков.
20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник». Начало матча — в 17.30 (мск).
21 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». Начало — в 14.00 (мск).
21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». Начало — 19.00 (мск).
21 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». Начало — в 19.00 (мск).
22 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». Начало матча — в 11.30 (мск).
22 сентября. Москва. Стадион «Динамо». Начало матча — в 14.00 (мск).
22 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». Начало матча — в 16.30 (мск).
22 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19.00 (мск).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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Как закончится матч «Уфа» — «Спартак»?
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