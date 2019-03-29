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Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур. Расписание и результаты матчей

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Матч "Динамо" – "Локомотив" и другие встречи 21-го тура чемпионата России.

29 марта

"Крылья Советов" (Самара) – "Арсенал" (Тула)
Начало матча – 18.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Крылья Советов - Арсенал Т

30 марта

"Енисей" (Красноярск) – "Рубин" (Казань)
Начало матча – 11.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Енисей - Рубин

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Москва)
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Динамо - Локомотив

"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва)
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Ахмат - Спартак

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Урал" (Екатеринбург)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Ростов - Урал

31 марта

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург"
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Зенит - Оренбург

ЦСКА (Москва) – "Уфа"
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

ЦСКА - Уфа

"Краснодар" – "Анжи" (Махачкала)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Краснодар - Анжи

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр

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