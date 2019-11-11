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16-й тур РПЛ: 14 голов уик-энда в одном ролике

12:45

Чемпионат России по футболу ушел на ноябрьскую паузу на матчи сборных. В уик-энд были сыграны встречи 16-го тура, в которых команды забили 14 мячей.

«Матч Премьер» представил видеообзор всех результативных атак 8 игр тура. Самым результативным стал матч «Сочи» — ЦСКА (2:3).

РПЛ, 16-й тур: результаты матчей

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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