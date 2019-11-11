16-й тур РПЛ: 14 голов уик-энда в одном ролике

За 3 игровых дня 16-го тура #РПЛ команды поразили ворота друг друга лишь 14 раз. Тем ценнее каждый забитый мяч! Собрали их все в нашем видео.



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