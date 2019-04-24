Чемпионат России, 25-й тур: расписание и результаты матчей

Все игры тура на рабочей неделе
24 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 19.00 (Матч Премьер).
24 апреля. Грозный. "Ахмат Арена". 19.00 (Матч! Футбол 2).
24 апреля. Казань. "Казань Арена". 19.30 (Матч ТВ).
24 апреля. Москва. "ВЭБ Арена". 19.30 (Матч! Футбол 1) .
24 апреля. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 21.00 (Матч Премьер).
25 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный". 16.00 (Матч Премьер).
25 апреля. Самара. "Самара Арена". 18.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
25 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 20.30 (Матч Премьер).
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