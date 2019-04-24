00:10 | Футбол — РПЛ

Чемпионат России, 25-й тур: расписание и результаты матчей

Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
0
Обсудить
Все игры тура на рабочей неделе

Ростов – Локомотив

24 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 19.00 (Матч Премьер).

Ростов - Локомотив

Ахмат – Краснодар

24 апреля. Грозный. "Ахмат Арена". 19.00 (Матч! Футбол 2).

Ахмат - Краснодар

Рубин – Уфа

24 апреля. Казань. "Казань Арена". 19.30 (Матч ТВ).

Рубин - Уфа

ЦСКА – Анжи

24 апреля. Москва. "ВЭБ Арена". 19.30 (Матч! Футбол 1) .

ЦСКА - Анжи

Зенит – Динамо

24 апреля. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 21.00 (Матч Премьер).

Зенит - Динамо

Енисей – Оренбург

25 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный". 16.00 (Матч Премьер).

Енисей - Оренбург

Крылья Советов – Урал

25 апреля. Самара. "Самара Арена". 18.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Крылья Советов - Урал

Арсенал – Спартак

25 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 20.30 (Матч Премьер).

Арсенал Т - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч 25-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
Материалы других СМИ