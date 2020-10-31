Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» заявил, что сожалеет о том, что в этом сезоне московская команда не выступает в еврокубках.

— Вам не кажется, что играть так, как сегодня, не выступая в еврокубках, это большая роскошь?

— По мне бы лучше играть в еврокубках и иметь те эмоции. Не понимаю, когда говорят, что вот команды играют там и не играют поэтому тут. Чем больше футбола, тем лучше, тем интереснее и команде, и болельщикам. А остальное — разговоры в пользу бедных.

— «Спартак» удачнее выступил бы в Европе?

— Не буду говорить, как кто играет. Считаю, российские команды выступают неудовлетворительно. Это да. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везет, где-то еще что-то. Но я верю в российские команды, в то, что коэффициент наш будет повышаться. (Артем Калинин)