«Чем больше футбола, тем лучше». Шамиль Газизов — об игре на несколько фронтов
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» заявил, что сожалеет о том, что в этом сезоне московская команда не выступает в еврокубках.
— Вам не кажется, что играть так, как сегодня, не выступая в еврокубках, это большая роскошь?
— По мне бы лучше играть в еврокубках и иметь те эмоции. Не понимаю, когда говорят, что вот команды играют там и не играют поэтому тут. Чем больше футбола, тем лучше, тем интереснее и команде, и болельщикам. А остальное — разговоры в пользу бедных.
— «Спартак» удачнее выступил бы в Европе?
— Не буду говорить, как кто играет. Считаю, российские команды выступают неудовлетворительно. Это да. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везет, где-то еще что-то. Но я верю в российские команды, в то, что коэффициент наш будет повышаться. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.