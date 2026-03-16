Челестини и Талалаев приглашены на заседание КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и наставника «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ.

Заседание, на которое приглашены оба специалиста, пройдет 20 марта.

Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

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