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Часть фанатов «Спартака» решила отказаться от поддержки в матче с «Оренбургом»

19:27

Объединение фанатов «Спартака» решило отказаться от голосовой и визуальной поддержки в матче чемпионата России против «Оренбурга». Протест решил выразить сектор 207 и призвал присоединиться другие группировки.

«Протест против того, что сейчас происходит в «Спартаке». Сектор 207 (Imperius) решили отказаться от звуковой и визуальной поддержки на матче «Спартак» — «Оренбург». Интересно, поддержат ли эту акцию другие: SG, Ultra и O&F?! На мой взгляд, призывы «Увольняй» и т.д. явно уместны», — написал один из болельщиков красно-белых в Twitter.

«Спартак» в нынешнем сезоне вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате России занимает девятое место с 14 очками.

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https://twitter.com/Radoslav108/status/1176168580905394176

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