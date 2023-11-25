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Сегодня, 23:05

Чанов заявил, что его расстроило поражение ЦСКА от «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился эмоциями от матча армейцев с «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ (2:3).

«Результат матча меня сильно расстроил. Я считаю, что ЦСКА не заслуживал поражения. Как я и говорил до встречи, армейцев подвели кадровые проблемы в центральной зоне», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

«Динамо» набрало 28 очков и располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 6-ю строчку. В 17-м туре бело-голубые дома сыграют с «Рубином», армейцы также на своем поле примут «Ростов».

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11333993-chanov-rasskazal-chem-ego-rasstroilo-porazhenie-cska-ot-dinamo-v-stolichnom-derbi.html
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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П
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 5
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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