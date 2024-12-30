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Сегодня, 19:00

Чанов назвал свою тройку лучших вратарей РПЛ в 2024 году

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» рассказал, кого считает лучшими голкиперами РПЛ в 2024 году.

«В моем понимании это Акинфеев, Максименко и Латышонок. Просто посмотрите по количеству спасений, добытых очков и вратарского искусства. Многие орали: «Когда уже Акинфеев уйдет!?» А чего ему уходить? В любом клубе тренеры не будут себе в ущерб ставить кого попало. Поэтому, чтобы стать вратарем любого клуба, нужно переиграть и доказать, что ты первый. Пока Игоря не переигрывают.

Максименко — сами видели. В прошлом году нельзя было его в эту тройку добавить, было у него много ошибок. В этом сезоне уже поувереннее. Латышонок мне еще по «Балтике» нравился манерой игры и умением своим», — сказал Чанов «СЭ».

В текущем сезоне 38-летний капитан ЦСКА Игорь Акфинеев провел 17 матчей, в которых он пропустил 14 мячей и 7 раз сыграл на ноль.
26-летний Александр Максименко принял участие в 18 встречах за «Спартак», пропустил 14 мячей и 11 раз оставил ворота «сухими».
На счету Евгения Латышонка 16 игр за «Зенит» во всех турнирах и 9 пропущенных голов, 10 матчей 26-летний вратарь отыграл на ноль.

Александр Абустин

Александр Максименко
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Евгений Латышонок
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«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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