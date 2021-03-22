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Чалов поблагодарил Гончаренко за совместную работу

22:43
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал слова благодарности в адрес бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко. Белорусский клуб покинул стан красно-синих 22 марта.

— Михалыч, спасибо за все! Удачи вам, — написал Чалов в Instagram.

Публикация от Фе?дор Чалов (@chal_f9)

Гончаренко возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

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