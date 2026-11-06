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CAS не назвал сроки рассмотрения иска «Ахмата» к ФИФА

Никита Давыдов

Спортивный арбитражный суд (CAS) не назначил дату слушания по апелляции «Ахмата» на запрет ФИФА регистрировать новых игроков.

«Слушание по этой процедуре еще не назначено. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, и сроки проведения процедуры будут установлены по их согласию», — приводит ТАСС слова представителя CAS.

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новичков 14 июля 2026 года. Причиной стала невозможность проведения солидарных выплат — из-за санкций клуб не смог открыть счет в клиринговой палате ФИФА во Франции.

24 июля «Ахмат» подал апелляцию в CAS. 5 августа суд временно приостановил действие трансферного бана на время рассмотрения дела. До окончательного решения клуб может регистрировать футболистов без ограничений.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Ахмат
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 10
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 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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ЦСКА

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