CAS не назвал сроки рассмотрения иска «Ахмата» к ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) не назначил дату слушания по апелляции «Ахмата» на запрет ФИФА регистрировать новых игроков.

«Слушание по этой процедуре еще не назначено. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, и сроки проведения процедуры будут установлены по их согласию», — приводит ТАСС слова представителя CAS.

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новичков 14 июля 2026 года. Причиной стала невозможность проведения солидарных выплат — из-за санкций клуб не смог открыть счет в клиринговой палате ФИФА во Франции.

24 июля «Ахмат» подал апелляцию в CAS. 5 августа суд временно приостановил действие трансферного бана на время рассмотрения дела. До окончательного решения клуб может регистрировать футболистов без ограничений.