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Cамедов о необходимости лимита на легионеров: «Почему во всем виноваты русские футболисты, а иностранцы белые и пушистые?»

Отдел футбола «СЭ»
Легионеры. Айртон — Малком (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

— Нужен ли лимит на легионеров?

— Нужен.

— Который есть сейчас?

— Я начинал играть без лимита. Потом он появился. Русские игроки должны находиться на поле. Может быть, формула 4-7. Или 5-6. Что-то такое. 4-7, наверное, было бы неплохо. Но лимит должен быть.

— Объясни смысл лимита.

— Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских футболистов? Почему в Италию или Англию должны приезжать футболисты только высокого уровня?

Вопросов нет — сделайте тогда так же в России, чтобы сюда приезжали только сборники. Пусть сделают. Потому что все ведется в ключе того, что русские футболисты зажрались. Но это же не так. Понятно, что есть те, кто ведет себя неправильно. Но все через призму того, что во всем виноваты русские футболисты. Иностранцы же белые и пушистые. Русский человек в футболе изначально в проигрышной ситуации. У нас все построено так.

— Зарплаты не портят русских игроков из-за лимита?

— Кого портят, кого-то нет. Так же и с иностранцами. Некоторые из них гуляют по Москве, ходят по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Везде обсуждается, что портится исключительно российский игрок. Это несправедливо.

— Почему так происходит?

— Все дело в менталитете. Например, Павлюченко приезжает в Англию, и ему предъявляют англичане, если что-то не так. А почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда?

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Александр Самедов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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