Бывший защитник «Спартака» рассказал, как Каррера просил его помочь с устройством на работу

Бывший защитник московского «Спартака» бразилец Маурисио рассказал «СЭ», почему не остался в составе команды после чемпионского сезона-2016/17.

«Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор», — сказал Маурисио.

Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года и стал чемпионом страны в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры. Однако потом его контракт не был выкуплен, и футболист вернулся в Рим. «Спартак» же подписал сербского защитника Марко Петковича, который сыграл за красно-ьелых 16 матчей за 1,5 сезона, после чего контракт с ним был расторгнут.