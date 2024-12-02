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2 декабря, 23:54

Морозов: «Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то станет чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов оценил шансы красно-белых на чемпионство после победы над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Игра у «Спартака» получилась. Но не думаю, что это лучший матч под руководством Станковича. С «Локо» была очень хорошая встреча. С «Краснодаром» заиграло самолюбие за домашнее поражение (0:3). Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами. Все начинается с обороны, ее все равно надо улучшать. Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку, но им надо подтверждать это в каждой игре. Сейчас самая важная встреча в году с «Пари НН», — цитирует Морозова Legalbet.

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.

Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Манфред Угальде

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Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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