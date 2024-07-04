Экс-футболист «Химок» Антич: «В Москве тратил около 6 тысяч евро в месяц»

Бывший защитник «Химок» Никола Антич, ныне выступающий за «Партизан», рассказал о своих расходах на жизнь в столице России.

«Дорогая ли жизнь в Москве? В зависимости от того, какие места посещать. Есть и дорогие, но тут кто куда ходил. Мне было нормально — средне, но солидно. В месяц тратил примерно 2,5 тысячи евро на квартиру. А в общем выходило около 6 тысяч евро. В эту сумму входили траты на перелеты, еду, восстановление. Это обычные продукты. Не тратил много. У меня два сына, так что в основном деньги уходили на семью», — приводит слова Антича Sport24.

Антич играл за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия.