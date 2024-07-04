Экс-футболист «Химок» Антич: «В Москве тратил около 6 тысяч евро в месяц»
Бывший защитник «Химок» Никола Антич, ныне выступающий за «Партизан», рассказал о своих расходах на жизнь в столице России.
«Дорогая ли жизнь в Москве? В зависимости от того, какие места посещать. Есть и дорогие, но тут кто куда ходил. Мне было нормально — средне, но солидно. В месяц тратил примерно 2,5 тысячи евро на квартиру. А в общем выходило около 6 тысяч евро. В эту сумму входили траты на перелеты, еду, восстановление. Это обычные продукты. Не тратил много. У меня два сына, так что в основном деньги уходили на семью», — приводит слова Антича Sport24.
Антич играл за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия.
Источник: Sport24
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
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|0
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9
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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