Бывший защитник "Динамо" считает, что бело-голубым не хватает Кураньи и Кержакова

Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1) отметил, что футболисты команды должны сами себе помочь.

– Согласитесь, что "Динамо" не хватает форварда-убийцы?

– "Динамо" не хватает команды-убийцы. Команда должна была выигрывать в двух стартовых матчах. Нужно либо сушить игру, либо забивать еще, как в Туле. Каждый игрок должен сам подумать, что делать и как. Здесь никакой тренер не поможет и никакой психолог. Футболисты должны сами себе помочь.

– "Динамо" не хватает Кураньи?

– Видимо, да. И Кержакова.

– Какие перспективы у этой команды? Она будет бороться за выживание?

– Точно нет. До закрытия трансферного окна еще месяц. "Динамо" должно обязательно покупать нападающего. Причем надо угадать. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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