Бывший вратарь ЦСКА Бавыкин вошел в штаб «Динамо»

Бывший вратарь ряда российских клубов Юрий Бавыкин вошел в тренерский штаб «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Он будет ассистировать Кириллу Новикову, в штаб которого также входят Виталий Гришин и тренер вратарей Дмитрий Изотов.

У 46-летнего Бавыкина есть тренерская лицензия категории A.

Бавыкин за годы игровой карьеры провел более трехсот матчей, выступая на высшем уровне за столичный ЦСКА, нижегородский «Локомотив», «Ладу», «Крылья Советов» и «Сокол». Также он выступал за юношеские и молодежные сборные СССР, СНГ и России.

По окончании игровой карьеры Бавыкин работал в динамовской Академии имени Льва Яшина, затем в брянском «Динамо», «Факеле», «Спартаке-2» и российской молодежке.