Бывший врач «Спартака» рассказал, когда Клаудиньо сможет вернуться в общую группу
Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — 4-5 недель.
— В «Зените» наверняка посмотрели Клаудиньо на МРТ и ультразвуке. Если большое повреждение, то 4-5 недель — нормальный срок. Раз они так сказали, то так и есть, — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».
— Значит, нет надежды, что Клаудиньо раньше появится на поле?
— Мы с вами можем гадать. Может быть, они и специально пошли на блеф, чтобы Клаудиньо раньше вышел, и никто об этом не знал.
— Какие рекомендации дает врач игроку при такой травме?
— Сейчас эта мышца зарастет, образуется мышечный рубец. Его начнут тянуть, а мышцу — закачивать, чтобы она была хорошей.
— Когда ждать возвращения Клаудиньо в общую группу?
— Если большое повреждение, то заживление должно идти минимум три недели.
Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
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|3
|1
|0
|11-3
|10
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2
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
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3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
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4
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
5
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
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9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
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10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
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13
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
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14
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
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16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
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Федор Смолов
Динамо
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
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Даниил Уткин
Ростов
|3
|
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0