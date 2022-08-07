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Бывший врач «Спартака» рассказал, когда Клаудиньо сможет вернуться в общую группу

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Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — 4-5 недель.

— В «Зените» наверняка посмотрели Клаудиньо на МРТ и ультразвуке. Если большое повреждение, то 4-5 недель — нормальный срок. Раз они так сказали, то так и есть, — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

— Значит, нет надежды, что Клаудиньо раньше появится на поле?
— Мы с вами можем гадать. Может быть, они и специально пошли на блеф, чтобы Клаудиньо раньше вышел, и никто об этом не знал.

— Какие рекомендации дает врач игроку при такой травме?
— Сейчас эта мышца зарастет, образуется мышечный рубец. Его начнут тянуть, а мышцу — закачивать, чтобы она была хорошей.

— Когда ждать возвращения Клаудиньо в общую группу?
— Если большое повреждение, то заживление должно идти минимум три недели.

Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zotkin-esli-u-klaudin-o-bol-shoe-povrezhdenie-to-4-5-nedel-normal-ny-j-srok/
Клаудиньо
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