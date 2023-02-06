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Вячеслав Чанов: «Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о клубах Восточной Европы.

«Сейчас трудно назвать сильнейших клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтер». То, что они продают футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в свое время. 

«Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтера» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то все бы проиграл», — цитирует Чанова Legalbet.

«Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году. «Шахтер» завоевал этот трофей в 2009-м.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-zenit-i-shahtyor-nahodyatsya-na-odnom-urovne/
Вячеслав Чанов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Спартак

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