Вячеслав Чанов: «Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о клубах Восточной Европы.

«Сейчас трудно назвать сильнейших клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтер». То, что они продают футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в свое время.

«Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтера» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то все бы проиграл», — цитирует Чанова Legalbet.

«Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году. «Шахтер» завоевал этот трофей в 2009-м.