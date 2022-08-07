Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев считает, что некоторые игроки клуба не соответствуют уровню РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал игру против «Химок» (1:3) в 4-м туре РПЛ.

«Выбранный путь просматривается. Есть динамика от игры к игре, многие игроки не адаптированы к этому чемпионату, так бывает с командами, которые выходят из низшего дивизиона в высший. Есть игроки, которые не соответствуют целям, задачам и всему тому, что происходит в этом дивизионе, нужно время для того, чтобы их поменять и найти других. Бородюк — опытный специалист, думаю, с руководством клуба найдут пути, которые помогут торпедовцам остаться в этом дивизионе», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Ранее качество игроков команды ставил под сомнение другой бывший тренер клуба Игорь Колыванов.

«Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком.

В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом» 14 августа.