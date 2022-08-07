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Сегодня, 18:51

Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев считает, что некоторые игроки клуба не соответствуют уровню РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал игру против «Химок» (1:3) в 4-м туре РПЛ.

«Выбранный путь просматривается. Есть динамика от игры к игре, многие игроки не адаптированы к этому чемпионату, так бывает с командами, которые выходят из низшего дивизиона в высший. Есть игроки, которые не соответствуют целям, задачам и всему тому, что происходит в этом дивизионе, нужно время для того, чтобы их поменять и найти других. Бородюк — опытный специалист, думаю, с руководством клуба найдут пути, которые помогут торпедовцам остаться в этом дивизионе», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Ранее качество игроков команды ставил под сомнение другой бывший тренер клуба Игорь Колыванов.

«Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком.

В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом» 14 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/15416497?
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Борис Игнатьев
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
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6.08 17:30
ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
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 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
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7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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 - : -
7.08 20:00
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

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Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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