Тренер Пятибратов: «Поеду в Краснодар к Мусаеву — посмотрю на тренировочный процесс»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Со своим будущим определились?

— Будущее сейчас туманно. Поеду домой в Сочи, несколько дней отдохну, а потом начнется новый этап. Отправлюсь на несколько дней в Краснодар. К Мураду Мусаеву. Посмотрю на тренировочный процесс, так как очень впечатлила их игра. На хозяйство Сергея Галицкого — это всегда вызывает восхищение. Энергии и мыслей много. У «Факела» есть рисунок игры. До матча с «Краснодаром» нас никто вчистую не переиграл. За эту работу не стыдно.

Пятибратов возглавлял «Факел» с августа 2024 года. 30 марта воронежский клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.