Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал подписание «железнодорожниками» бразильского защитника Пабло Насименто Кастро.

«Он у нас не был в списках, это кандидатура новых людей, отвечающих за трансферы, они сами проделали это приобретение, — сказал Кузьмичев «СЭ». — Возможно, Андрей Лосюк со мной не всем делился, но насколько мне известно, Пабло в списках «Локомотива» не было.

Вне всякого сомнения, что он приходит вместо Райковича. У нас была предварительная договоренность с Марко Николичем, что при всем уважении, Слободан не проявил себя должным образом и с ним надо расстаться».

(Сергей Федоров)