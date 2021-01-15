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Бывший топ-менеджер «Локомотива»: «Пабло — кандидатура новой команды. С тренером была договоренность о расставании с Райковичем»

13:04
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Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал подписание «железнодорожниками» бразильского защитника Пабло Насименто Кастро.

«Он у нас не был в списках, это кандидатура новых людей, отвечающих за трансферы, они сами проделали это приобретение, — сказал Кузьмичев «СЭ». — Возможно, Андрей Лосюк со мной не всем делился, но насколько мне известно, Пабло в списках «Локомотива» не было.

Вне всякого сомнения, что он приходит вместо Райковича. У нас была предварительная договоренность с Марко Николичем, что при всем уважении, Слободан не проявил себя должным образом и с ним надо расстаться».

(Сергей Федоров)

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