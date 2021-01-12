Бывший топ-менеджер «Локо» рассказал о реакции Миранчука на интерес со стороны «Зенита» и «Рубина»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал интерес «Зенита» и «Рубина» к полузащитнику Алексею Миранчуку.

— Что стояло за слухами об интересе к Алексею «Зенита»?

— Интерес был, но в России предложения других клубов он не рассматривал. Леша очень любит «Локомотив». Даже до сумм не доходило, он сразу отметал все разговоры.

— Поэтому и с Антоном так затянули продление контракта, что были уверены в исходе?

— Да, мы знали, что он останется. Шел нормальный переговорный процесс, никто не нервничал.

— Кроме Николича, который сказал в интервью Нобелю Арустамяну, что затягивание вопроса — это проблема, ее надо решить до старта Лиги чемпионов.

— Марко просто был не настолько хорошо осведомлен об отношении Миранчука к «Локомотиву».

— Учитывая ваши слова о патриотизме Алексея Миранчука, что была за история с «Рубином» несколько лет назад? В ней звучала и ваша фамилия.

— У Алексея тогда был копеечный контракт, хотя он играл в основе. Вадим провел переговоры с Ильей Леонидовичем (Геркусом), они очень быстро обо всем договорились. Буквально за одну встречу. И даже положили этот вариант на бумагу. Не знаю, что произошло потом у них внутри, но через три дня «Локомотив» отозвал первоначальное предложение, снизив его в два раза. Как раз в тот момент отстранили от работы спортивного директора Игоря Корнеева. Это было некорректно по отношению к футболисту: сначала сделать предложение, а потом сказать, что ошиблись, что-то многовато дали. Тем не менее, Алексей все равно не хотел уходить. Да, был выгодный вариант с «Рубином», но в итоге договорились с «Локо», все нормально. Просто немного шумно и резонансно получилось. Тогда-то и появилась «восьмерка» — сумма отступных. К первоначальному варианту зарплаты для Миранчука так и не вернулись, но при этом внесли опцию выкупа.

В летнее трансферное окно 25-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту». В нынешнем сезоне серии А россиянин провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.