Бывший судья Федотов уверен: второй гол «Урала» в ворота «Спартака» засчитывать было нельзя
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что второй гол «Урала» в ворота «Спартака» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ не следовало засчитывать.
«Я не понимаю, в чем проблема наших ВАР. 2-й гол нельзя было засчитывать.
До момента с голом был явный фол на Ларссоне. Игрок ФК «Урал» даже не пытался играть в мяч, он просто толкает Ларссона. Правильное решение: отмена гола и штрафной", — написал у себя в Twitter Федотов.
60' минута, Урал — Спартак— Игорь Федотов (@fedotov1006) November 7, 2020
Я не понимаю, в чем проблема нашего VAR ???
2-й гол нельзя было засчитывать.
До момента с голом был явный фол на Ларссоне. Игрок ФК «Урал» даже не пытался играть в мяч, он просто толкает Ларссона.
Правильное решение: отмена гола и штрафной. pic.twitter.com/uCWSxWYhlz
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