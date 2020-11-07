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Бывший судья Федотов уверен: второй гол «Урала» в ворота «Спартака» засчитывать было нельзя

15:39
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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что второй гол «Урала» в ворота «Спартака» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ не следовало засчитывать.

«Я не понимаю, в чем проблема наших ВАР. 2-й гол нельзя было засчитывать.

До момента с голом был явный фол на Ларссоне. Игрок ФК «Урал» даже не пытался играть в мяч, он просто толкает Ларссона. Правильное решение: отмена гола и штрафной", — написал у себя в Twitter Федотов.

Урал — Спартак

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