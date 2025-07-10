Экс-президент «Торпедо» Савин: «Это большая трагедия для болельщиков и футболистов»

Бывший президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение клуба из РПЛ.

10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников чемпионата России-2025/26. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

«Это большая трагедия для болельщиков, любителей «Торпедо». Они ждали этого возвращения в РПЛ. Это большая трагедия и для футболистов, которые добились этого повышения. Я никак не могу комментировать решение КДК РФС, как так не являюсь юристом и не знаком со всеми материалами дела. Но очень надеюсь, что будущее у клуба и нашего футбола будет только позитивное. А «Торпедо» с великой историей вернется в РПЛ», — сказал Савин «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги — руководители «Торпедо» пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.