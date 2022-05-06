«Его никуда не продать. Это все сказки Венского леса». Червиченко о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это все похоже на какую-то хрень. Хорватские и сербские команды заточены на продажу своих молодых игроков. Куда можно продать Дзюбу? На мой взгляд, никуда. Я не слышал, чтобы в Сербии были серьезные зарплаты, которые даже в пять раз меньше чем у Дзюбы. Не думаю, что в Сербии сейчас интереснее, чем в Москве или Питере. Я считаю, что это все сказки Венского леса. Это абсолютно нелогично», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 36 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.