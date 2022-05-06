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«Его никуда не продать. Это все сказки Венского леса». Червиченко о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»

Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал сказкой информацию о переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это все похоже на какую-то хрень. Хорватские и сербские команды заточены на продажу своих молодых игроков. Куда можно продать Дзюбу? На мой взгляд, никуда. Я не слышал, чтобы в Сербии были серьезные зарплаты, которые даже в пять раз меньше чем у Дзюбы. Не думаю, что в Сербии сейчас интереснее, чем в Москве или Питере. Я считаю, что это все сказки Венского леса. Это абсолютно нелогично», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 36 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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