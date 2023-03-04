Червиченко: «Зачем «Спартак» купил Дуарте?!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» высказался о скандальной ничьей красно-белых с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.

— ?

— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.