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Сегодня, 18:00

Червиченко: «Зачем «Спартак» купил Дуарте?!»

Червиченко высказался о скандальной ничьей «Спартака» и «Урала»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» высказался о скандальной ничьей красно-белых с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.

— ?

— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

Алексис Дуарте сбивает соперника в&nbsp;своей штрафной. «Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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