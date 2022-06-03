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Червиченко оценил выкуп Мирзова «Химками» у «Спартака»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о выкупе Резиуана Мирзова «Химками» у «Спартака».

«Для «Химок» это неплохой игрок, тут еще же вопрос в цене выкупа и зарплаты. Не думаю, что у него высокая зарплата там. Если он не перебарщивает с дриблингом и с другими вещами, в принципе, игрок неплохой. Тут уже больше зависит от тренера, насколько правильно он заставит его играть», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее о выкупе Мирзова сообщил «СЭ» член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
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Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Резиуан Мирзов
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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