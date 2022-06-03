Червиченко оценил выкуп Мирзова «Химками» у «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о выкупе Резиуана Мирзова «Химками» у «Спартака».

«Для «Химок» это неплохой игрок, тут еще же вопрос в цене выкупа и зарплаты. Не думаю, что у него высокая зарплата там. Если он не перебарщивает с дриблингом и с другими вещами, в принципе, игрок неплохой. Тут уже больше зависит от тренера, насколько правильно он заставит его играть», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее о выкупе Мирзова сообщил «СЭ» член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.