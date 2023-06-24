Бывший полузащитник ЦСКА Карвалью рассказал, что не приедет на товарищеский матч с «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвалью заявил, что не примет участие в товарищеском матче с «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что в июле армейцы и бело-голубые планируют разыграть Братский кубок в честь столетия клубов.

«Всегда рад побывать в России, но по поводу июля со мной никто не связывался, в игре против «Динамо» я не сыграю», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Карвалью.

Карвалью выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.