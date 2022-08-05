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Погребняк: «Хочу, чтобы в составе «Зенита» было побольше русских»

Павел Погребняк высказался о возможном бразильском новичке «Зенита», Роберте Ренане
Микеле Антонов
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном бразильском новичке клуба, Роберте Ренане.

«По лимиту же не запрещено иметь много бразильцев в составе «Зенита». Но почему нет. Конечно, уже настораживает, что у них в составе не так много русских. У них иностранцы другого качества, чем где-либо еще. Реально делают игру. Хочу пожелать российским футболистам здоровой конкуренции, чтобы в составе «Зенита» было побольше русских. Но опять же, нужно доказывать», — сказал Погребняк «СЭ».

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в девяти матчах за «тимау» и отметился двумя результативными передачами.

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