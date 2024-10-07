Гришин: «У «Динамо» очень слабая оборона»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин раскритиковал оборону московского «Динамо».

В 11-м туре РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА (1:2).

«Вопросы есть ко всем тренерам. Если в атаке у «Динамо» что-то есть, то оборона очень слабая. Можно винить Личку, но защитники очень медленные. Бальбуэна вообще пешеход. Майсторович еще бегает более-менее», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

После 11 туров «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.