Талалаев о победе «Торпедо» над «Факелом»: «Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!»

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился с «СЭ» мнением о победе команды над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду. Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов. Руководители клуба выбрали другой путь, я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!» — сказал Талалаев «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.