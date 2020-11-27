Бывший глава селекционного отдела назвал клубы, на которые должен ориентироваться «Спартак»

Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов считает, что «Спартак» и другие российские клубы должны ориентироваться на европейские клубы, у которых сопоставим бюджет.

«Ведущие российские клубы, на мой взгляд, должны ориентироваться на европейские с сопоставимым бюджетом. В случае «Спартака» это «Спортинг», «Порту», «Лилль», «Аталанта», «Аякс» и другие. Я изучил все эти кейсы: как клубы строят свою селекцию, на каких рынках, сколько игроков покупают, в каком возрасте, как их интегрируют, в какой момент продают. После этого нужно было адаптировать это все под наши реалии, учесть адаптационные риски, тот факт, что у наших клубов нет таких доходов от ТВ-прав, и прочие нюансы», — сказал Акавов в интервью Sports.ru.