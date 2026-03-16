Гасилин — о Соболеве: «Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй!»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос «СЭ» о поведении форварда Александра Соболева.

— «Плохой мальчик» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

— Здесь нужно отметить пресс-службу «Спартака». Классно сделали ролик перед матчем. Подкололи, так и должно быть. Мы же живем в век цифровых технологий. Клубы должны придумывать такое, тем более для болельщиков важный матч. «Зенит» по-спортивному ответил результатом. А Соболев забивает в трех матчах подряд.

— Для него это личная история.

— Надо ставить, пока у нападающего прет! Саша — красавец, шикарно, важный гол. Молодец, что отпраздновал. Почему нет?

— Ничего страшного в этом не видите?

— Его подкололи, Саша тоже ответил подколом. Конечно, Соболев скорее связан со «Спартаком», но я не вижу ничего такого. Он же предупредил.

Вообще, футбол — эмоции. Надо праздновать голы! Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй! Век футболиста короткий. Неважно, Саша Соболев или кто-то другой, все равно надо праздновать.

— За аренду Дурана заплатили 4 миллиона евро, но он все равно не выходит.

— Здесь никакой проблемы нет. Он попал в честную конкуренцию со своим визави. Саша Соболев вышел и забил в двух матчах два гола. Возможно, в Оренбурге Дуран не вышел из-за искусственного поля.

Как ты можешь посадить игрока, который забивает три матча подряд? Тяжело. Думаю, Сергей Богданович найдет какие-то слова, — сказал Гасилин.

Ранее в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:0).

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 18 марта сине-бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.