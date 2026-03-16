Гасилин — о Соболеве: «Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй!»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос «СЭ» о поведении форварда Александра Соболева.
— «Плохой мальчик» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота бывшей команды.
— Здесь нужно отметить пресс-службу «Спартака». Классно сделали ролик перед матчем. Подкололи, так и должно быть. Мы же живем в век цифровых технологий. Клубы должны придумывать такое, тем более для болельщиков важный матч. «Зенит» по-спортивному ответил результатом. А Соболев забивает в трех матчах подряд.
— Для него это личная история.
— Надо ставить, пока у нападающего прет! Саша — красавец, шикарно, важный гол. Молодец, что отпраздновал. Почему нет?
— Ничего страшного в этом не видите?
— Его подкололи, Саша тоже ответил подколом. Конечно, Соболев скорее связан со «Спартаком», но я не вижу ничего такого. Он же предупредил.
Вообще, футбол — эмоции. Надо праздновать голы! Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй! Век футболиста короткий. Неважно, Саша Соболев или кто-то другой, все равно надо праздновать.
— За аренду Дурана заплатили 4 миллиона евро, но он все равно не выходит.
— Здесь никакой проблемы нет. Он попал в честную конкуренцию со своим визави. Саша Соболев вышел и забил в двух матчах два гола. Возможно, в Оренбурге Дуран не вышел из-за искусственного поля.
Как ты можешь посадить игрока, который забивает три матча подряд? Тяжело. Думаю, Сергей Богданович найдет какие-то слова, — сказал Гасилин.
Ранее в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:0).
«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 18 марта сине-бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1