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Гасилин — о Соболеве: «Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос «СЭ» о поведении форварда Александра Соболева.

— «Плохой мальчик» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

— Здесь нужно отметить пресс-службу «Спартака». Классно сделали ролик перед матчем. Подкололи, так и должно быть. Мы же живем в век цифровых технологий. Клубы должны придумывать такое, тем более для болельщиков важный матч. «Зенит» по-спортивному ответил результатом. А Соболев забивает в трех матчах подряд.

— Для него это личная история.

— Надо ставить, пока у нападающего прет! Саша — красавец, шикарно, важный гол. Молодец, что отпраздновал. Почему нет?

— Ничего страшного в этом не видите?

— Его подкололи, Саша тоже ответил подколом. Конечно, Соболев скорее связан со «Спартаком», но я не вижу ничего такого. Он же предупредил.

Вообще, футбол — эмоции. Надо праздновать голы! Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй! Век футболиста короткий. Неважно, Саша Соболев или кто-то другой, все равно надо праздновать.

— За аренду Дурана заплатили 4 миллиона евро, но он все равно не выходит.

— Здесь никакой проблемы нет. Он попал в честную конкуренцию со своим визави. Саша Соболев вышел и забил в двух матчах два гола. Возможно, в Оренбурге Дуран не вышел из-за искусственного поля.

Как ты можешь посадить игрока, который забивает три матча подряд? Тяжело. Думаю, Сергей Богданович найдет какие-то слова, — сказал Гасилин.

Ранее в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:0).

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 18 марта сине-бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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Александр Соболев
Алексей Гасилин
ФК Зенит
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Челестини и Талалаев приглашены на заседание КДК
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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