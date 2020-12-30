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Бывший футболист «Уфы» продолжит карьеру на Украине

13:23
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Бывший полузащитник «Уфы» Оливье Тилль подписал контракт с «Ворсклой», сообщает пресс-служба клуба из Полтавы.

24-летний люксембуржец подписал соглашение на 2 года. Тилль начинал сезон-2020/21 в «Уфе». Клуб из Башкортостана расторг контракт с футболистом в октябре 2020 года.

В сезоне-2020/21 Тилль провел 7 матчей в составе «Уфы» и не отличился результативными действиями.

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