Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев находится в сознании после перенесенных инсультов

Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохира Мухамадиева рассказала о его состоянии.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что 58-летний Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник.

«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании. Все процедуры, занятия проходят хорошо. «Спартак» в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной. Федерация футбола Таджикистана и «Вахш» постоянно помогают, также помощь оказывал «Истиклол». Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно», — цитирует супругу ТАСС.

Мухамадиев родился в Душанбе и начинал карьеру в «Пахтакоре». В России он играл за «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». Также форвард представлял сборные Таджикистана и России на международной арене.